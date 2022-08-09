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Дефицита нефти и газа в Туркестанской области нет
9 Августа 2022 15:52

Дефицита нефти и газа в Туркестанской области нет

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространилась информация о дефиците газа и нефти в Туркестанской области. Однако эксперты отрасли заявляют о том, что нефти и газа в регионе достаточно. По данным на август текущего года, региону передано свыше 12 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилась информация о дефиците нефти и газа в регионе. Однако эксперты отрасли опровергли эту информацию.

В областном управлении энергетики и инфраструктурного развития сообщили о том, что на автозаправочных станциях Туркестанской области цена сжиженного нефтяного газа варьируется в пределах 60-65 тенге за литр. Согласно данным на август 2022 года в область передано 12 тыс. 141 тонна сжиженного нефтяного газа с завода ТОО «ПетроКазакстан Ойл Продактс».

На сегодня 40 вагонов сжиженного нефтяного газа с завода отправлено по железной дороге газонаполнительным станциям. Они передадут сжиженный нефтяной газ автогазозаправочным станциям.

В Туркестанской области расположено семь газонаполнительных пунктов. Без учета электронных торговых площадок в рамках плана поставки сжиженный нефтяной газ получают 27 газосетевых организаций, владельцы газонаполнительных станций, пунктов, групповых резервуарных установок, автогазозаправочных станций. Указанные 27 организаций имеют 304 автогазовых заправок в области.


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