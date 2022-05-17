17 Мая 2022 15:57

Дефицита муки и пшеницы не будет в Грузии - премьер-министр

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Представители мукомольных предприятий заявили, что оказались на грани закрытия и потребовали от властей принять меры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Грузия Online.

«Запасов муки существует более чем достаточно. В стране есть также запасы пшеницы и всего через какой-то месяц, полтора мы уже получим свою пшеницу, соберем урожай», - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Правительство Грузии заслушало детальную информацию министра сельского хозяйства о ситуации в стране с пшеницей и мукой.

В последнее время Грузия из-за скачка цен перешла с закупок пшеницы на муку. Представители мукомольных предприятий заявили, что оказались на грани закрытия и потребовали от властей принять меры.

Глава грузинского правительства заявил, что требование представителей отрасли ввести налог на муку вызовет рост цен на хлеб, что недопустимо.

«Ажиотаж был вызван абсолютно искусственно, у нашей страны сегодня нет никакой проблемы. Запасов муки существует более чем достаточно, в стране есть также запасы пшеницы и всего через месяц-полтора мы уже получим свою пшеницу, соберем урожай. Вопрос был политизирован определенной группой людей и ажиотаж создан искусственно», - заключил премьер-министр.

Директор Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаза Долидзе заявил, что у Грузии есть двухмесячный запас муки, поэтому производство хлеба не находится под угрозой.

По его словам, из-за резкого роста цен пшеница в Грузию не импортируется.

«Однако некоторые мукомольные заводы поставляют муку и эта тенденция сохранится до тех пор пока цена на пшеницу не стабилизируется», - резюмировал М. Долидзе.

Ранее в Минфине страны заявили, что в Грузии достаточное количество пшеницы и продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.

Между тем, ситуация на международных рынках относительно цен на муку и пшеницу очень динамичная. Изменения происходят очень быстро как в убывающую, так и в возрастающую сторону.

Рост цен на хлебобулочные изделия стал актуален после ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тыс. тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна.