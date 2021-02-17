Дефицита медицинских изделий и препаратов не будет - Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением отметил, что в прошлом году первая волна пандемии коронавируса проверила казахстанцев на прочность, и администрацией города были приняты беспрецедентные меры по защите здоровья горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц города поинтересовалась, как город обеспечен необходимыми медицинскими изделиями и препаратами .

«После снятия карантина все расслабились, и он повалил нас. Пошла паника, и люди закупили все, что есть в аптеках. Мы оперативно сработали, создали стабфонд для хранения. Самолетами начали возить медизделия, лекарства и аппараты ИВЛ из Индии, Беларуси. Глава государства дал поручение, чтобы лекарства и медизделия проходили без регистрации и перевода упаковок на государственный язык. В целом в город было завезено 48 млн упаковок препаратов и средств защиты. Около 24 миллионов упаковок в обороте на сегодняшний день, и в запасе есть неснижаемый запас в 8 млн единиц. Более 300 аптек стоят на мониторинге, чтобы не было дефицита по городу. Мы не допустим больше такого», - ответил аким.

По словам Б. Сагинтаева, необходимо развивать собственное производство. Для этого на территории СЭЗ «ПИТ» создан фармацевтический кластер, основной акцент будет сделан на локализацию производства лекарственных средств, медицинских изделий и техники первой необходимости, входящих в состав гарантированного объема медицинской помощи.

На сегодняшний день представители фармкластера начали строительство фармзаводов. ТОО «VivaPharm» приступило к реализации производственного комплекса по выпуску жидких, мягких и твердых лекарственных форм. Объем инвестиций – 4,6 млрд тенге. Также ТОО «DolcePharm» строит завод по выпуску средств индивидуальной защиты. Объем инвестиций – 19,5 млрд тенге.

При этом еще 3 инвестора начали реализацию проектов по выпуску лекарственных препаратов, таких как: ТОО «Альфа Мет», ТОО «Био Евразия» и ТОО «ADS Industries». В том числе будет построен промышленный парк фарминдустрии для субъектов микро-, малого бизнеса. Общий объем инвестиций – 18 млрд тенге.

Созданный механизм оснащения лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты позволит не зависеть от импорта и снизит вероятность нехватки лекарств не только в лечении COVID-19, но и других заболеваний.