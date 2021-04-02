Дефицита лекарств не наблюдается - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о ситуации с лекарствами в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким заявил, что в городе был создан Стабфонд.

«В начале было выделено 10 млрд тенге - 5 млрд для аптек, для стационаров. Но потом СК-Фармация начала в полном объеме обеспечивать все наши стационары, и мы к концу года 5 млрд, которые готовили для стационаров, сняли и держим для аптек. Мы закупили 48 миллионов единиц упаковок лекарств. Из них продана половина. Сейчас в оставшейся части 8 миллионов у нас, это неснижаемый запас», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, на прошлой неделе состоялась встреча с дистрибьюторами, всеми крупными аптечными сетями.

«Сегодня у нас никакого ажиотажа не наблюдается, то, что мне сказали представители аптек, по сравнению с началом марта, оборот у них вырос на 10-15%, оно и понятно, когда рост заболеваемости идет, потребность в лекарствах сразу же появляется», - сказал он.

Б. Сагинтаев также прокомментировал и информацию о дефиците кардиомагнила.

«Кардиомагнил у нас есть и был, в тот период был в большом количестве. Этот препарат был завезен по одной цене, потом было принято решение о снижении по каждой позиции, цена кардиомагнила оказалась ниже, чем завезли. Нам дистрибьюторы сказали, что мы продавать в убыток себе не можем. Мы по одной цене завезли, потом вы снизили цену. То есть, цена устанавливается не нами, а централизованно. И мы рассмотрели вопрос просубсидировать эту разницу оперативно, чтобы на рынке выпустили. Потом с Минздравом переговорили о согласии. Допустили по кардиомагнилу. При этом аналогов кардиомагнила была достаточно в городе. Сегодня ни по какой позиции дефицита не наблюдается», - отметил аким.

Спикер также подчеркнул, что в городе имеется двухмесячный запас СИЗов.