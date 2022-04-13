Дефицита капусты в Казахстане нет – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дефицита капусты на внутреннем рынке Казахстана в настоящее время не наблюдается. А ее запасы по республике составляют порядка 20 тысяч тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства РК.

«На сегодня запасы капусты по республике составляют порядка 20 тысяч тонн. Этих объемов более чем достаточно для обеспечения внутренней потребности до начала сбора урожая ранней капусты, которую уже на этой неделе ожидают в Туркестанской области. Площади ранней капусты в текущем году составили 8 тысяч га, ожидаемый валовый сбор составляет около 170 тысяч тонн», - сообщила директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Назгуль Хатепова.

По ее словам, этих объемов достаточно как для покрытия внутреннего рынка, так и для экспорта определенных объемов в другие страны. Вместе с тем, фермеры Туркестанской области подписали контракты с акиматами областей о поставке 3,5 тысяч тонн капусты в регионы.

«В целом дефицита капусты на внутреннем рынке в настоящее время не наблюдается. Соответственно, с учетом поступления нового урожая капусты на внутренний рынок ситуация по цене стабилизируется», - добавила спикер.

Ранее сообщалось, что рост цен на капусту и картофель связан с сезонностью. От этого зависит и увеличение затрат на хранение и сокращение запасов. К тому же сейчас завозится свежая продукция из Узбекистана и Пакистана, что является тоже основой для роста цен.