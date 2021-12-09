Дефицита бензина нет: Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ряде СМИ появилась информация о возникшем дефиците бензина на автозаправочных станциях Шымкента и Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

В этой связи ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» сообщает, что на сегодня Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном технологическом режиме.

Предприятие загружено на полную мощность и производит около шести тысяч тонн бензина в сутки.

Переработка нефти и производство нефтепродуктов выполняется сверх плана, утвержденного Министерством энергетики РК.

Так, с начала месяца на ТОО «ПКОП»выработаны бензин марки АИ-92 – 48,6 тысячи тонн, дизтопливо (зимнее) – 36 тысяч тонн, авиатопливо – 7,6 тысячи тонн, а также более 10 тысяч тонн других нефтепродуктов.

Отгрузка бензина также осуществляется своевременно согласно заявкам от поставщиков нефти и составляет около шести тысяч тонн в сутки, из них около двух тысяч тонн отгружается в Туркестанскую область.

Таким образом, со стороны ТОО «ПКОП» никаких оснований для возникновения дефицита нет.

Вопрос отгрузки нефтепродуктов в Шымкент и Туркестанскую область взят на контроль руководством ТОО «ПКОП».

По состоянию на 8 декабря т остатки бензина марки АИ-92 на нефтебазах в Туркестанской области составляют 15,4 тысячи тонн, что равно 12-дневному потреблению области.



