РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:55, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дефицита авиатоплива на внутреннем рынке не ожидается – КазМунайГаз

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО НК «КазМунайГаз» сообщает, что информация о предполагаемом дефиците авиатоплива не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу «КМГ».

    «Полагаем, что опасения компании «Эйр Астана» основаны на ранее рассматриваемых Министерством энергетики РК вариантах изменения объемов производства авиатоплива в целях увеличения выработки дизельного топлива с учетом текущей ситуации на внутреннем рынке страны.

    В настоящий момент планы КМГ основаны на поддержании производства авиатоплива в достаточном объеме, который с учетом накопленных запасов и уровня потребления полностью покрывает спрос внутреннего рынка страны. В этой связи, дефицита авиатоплива в Казахстане не ожидается», - говорится в сообщении нацкомпании.

    Напомним, сегодня в авиакомпании Air Astana заявили об угрозе срыва авиаперевозок из-за значительного снижения объемов производства авиатоплива в Казахстане.
    Теги:
    Топливо Авиация Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!