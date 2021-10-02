Дефицита авиатоплива на внутреннем рынке не ожидается – КазМунайГаз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО НК «КазМунайГаз» сообщает, что информация о предполагаемом дефиците авиатоплива не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу «КМГ».

«Полагаем, что опасения компании «Эйр Астана» основаны на ранее рассматриваемых Министерством энергетики РК вариантах изменения объемов производства авиатоплива в целях увеличения выработки дизельного топлива с учетом текущей ситуации на внутреннем рынке страны.

В настоящий момент планы КМГ основаны на поддержании производства авиатоплива в достаточном объеме, который с учетом накопленных запасов и уровня потребления полностью покрывает спрос внутреннего рынка страны. В этой связи, дефицита авиатоплива в Казахстане не ожидается», - говорится в сообщении нацкомпании.