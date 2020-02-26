Дефицит земли и кадров, субсидирование и сбыт - проблемы крестьян выслушал Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Что мешает работе крестьянских хозяйств, и как наладить эффективное сельскохозяйственное производство – об этом шла речь в ходе встречи акима области Бердибека Сапарбаева с руководителями крестьянских хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

О проблемах в животноводстве рассказал Герой Труда Республики Казахстан, глава КХ «Шаушен» Сайрамбай Доненбаев из Рыскуловского района. Отметим, что это крупное агроформирование не только в масштабах Жамбылской области, но и страны. Здесь разводят высокопродуктивный племенной скот - овец и лошадей, имеются десятки тысяч овец едильбаевской породы, сотни лошадей местной казахской породы, сотни бычков. На базе КХ «Шаушен» действует крупный откормочный комплекс. В хозяйстве имеются десятки гектаров пастбищ, пахотных земель и сенокосов, позволяющих обеспечивать поголовье скота собственными кормами. Для производства кумыса на собственные средства запущен проект конефермы стоимостью 250 млн тенге, построена кумысолечебница. 200 жителей аула Жарлысу Орнекского сельского округа получили работу и солидный социальный пакет.

Сайрамбай Доненбаев в числе первоочередных проблем назвал недостаток кадров. Работники получают неплохую зарплату, обеспечиваются бесплатным питанием, но через год уходят. Сегодня хозяйству нужно 120 работников, трудоустроено только 60. Наиболее острая ситуация сложилась с механизаторами, частая смена которых приводит к быстрому износу техники. Местные акимы практически не владеют ситуацией в селах. Имеется нехватка земли. Один комбайн стоит 85 млн тенге - и чтобы оправдать затраты, приходится работать в других регионах. Трудно наладить сбыт продукции. Около 500 млн тенге хозяйству задолжали перекупщики, без помощи которых тоже не обойтись, рассказал Сайрамбай Доненбаев и предложил воссоздать систему заготовительных контор, чтобы крестьяне могли сосредоточиться только на сельском хозяйстве.

Руководитель агрофирмы «Түрікпен» Бауржан Абильдаев пожаловался на властей Шуского района, которые не выдают госакт на землю, выигранную по конкурсу еще в октябре 2018 года. Как выяснилось, конкурс был разыгран, в том числе и на участок, который уже имел хозяев. Теперь акимат пеняет на управление земельных отношений, предоставившее неверные данные. Бердибек Сапарбаев поручил разобраться и наказать виновных, а инвестор должен получить землю.

По словам руководителя Меркенского мясокомбината Берика Егембердиева, предприятие готово увеличить производство в пять раз, но для этого надо создать сеть откормочных площадок на 40-50 тыс. голов. Однако проблема в том, что большие площади земли отошли к лесхозам, которые и сами не пользуются землями, и другим не дают.

Рассказали руководители крестьянских хозяйств и о проблемах, возникших после отмены в стране отдельных видов сельхозсубсидий. Глава птицефабрики «Аса-Даму» Даулет Асильтаев после отмены субсидий на яйцо решил заняться выращиванием кормов и попросил содействия в выделении земли под кукурузу, а руководитель картофелеводческого хозяйства «Злиха» Керимкул Бегалиев предложил вернуть погектарные субсидии.

О проблеме с земельными площадями рассказали представители ТОО «Кызылша», которое совместно с нидерландскими инвесторами готово вложить 500 млн евро в ирригационную сеть Шуского района для возделывания сахарной свеклы и картофеля, а также последующей загрузки строящихся заводов по выпуску сахара и картофеля фри. Товариществу необходимо пять тыс. га земли вдоль магистрального канала Тасоткель. В планах компании также строительство 22 складов в селе Бельбасар и вахтового поселка в городе Шу.

Подводя итоги встречи, глава региона отметил, что главная проблема развития сельскохозяйственного производства в жамбылском регионе на сегодняшний день – это недостаток земли.

«Областная власть проведет полную ревизию всех земель с целью ее наиболее эффективного использования. Другая проблема – раздробленность крестьянских хозяйств. 18,5 тыс. для небольшой области – это очень много. И среди них всего около 500 крупных. Особое внимание нужно уделить производительности труда, внедрению новых технологий, закупу качественных семян и современной техники. Я поддерживаю предложение по созданию заготконтор, по проведению семинаров на примере лучших агроформирований. Колледжи будут готовить кадры только по вашим заявкам. Главная задача – снизить импорт и добиться того, чтобы область обеспечивала себя продовольствием», - резюмировал аким области Бердибек Сапарбаев.

В пресс-службе акима области напомнили, что накануне состоялось обсуждение готовности региона к весенне-полевой кампании этого года. В крестьянских хозяйствах региона уже полностью заготовлен необходимый объем семян зерновых колосовых, на стадии завершения – картофель и масличные культуры. Сельхозтехника готова на 98%. Поставка 18,3 тыс. тонн удешевленного дизтоплива начнется в марте. На приобретение 25,7 тыс. тонн минеральных удобрений выделят из местного бюджета один млрд тенге.

Бердибек Сапарбаев отметил при этом, что в регионе необходимо диверсифицировать посевные площади в пользу рентабельных культур, больше выращивать сахарной свеклы, масличных культур, овощей, бахчевых. А главная на сегодняшний день задача – инвентаризация земель, возврат государству 70 тыс. га неиспользуемых наделов и вовлечение их в сельскохозяйственный оборот, расширение посевных и поливных земель. Помимо этого, необходимо привести в порядок ирригационные сети, каналы и водохранилища, внедрить на пяти тыс. га влагосберегающие технологии.

В аграрной по существу Жамбылской области в сельской местности проживают более 60% населения, поэтому развитие сельского хозяйства приобретает в регионе особое значение для снижения импорта и обеспечения области собственным продовольствием, подчеркнул Бердибек Сапарбаев.