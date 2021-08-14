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Дефицит ветеринаров отметили сенаторы в Актюбинской области

14 Августа 2021 14:14
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Дефицит ветеринаров отметили сенаторы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената РК встретились с работниками крестьянских хозяйств в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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«Депутаты Сената Парламента Мухтар Джумагазиев и Бауыржан Каниев побывали в Иргизском и Шалкарском районах Актюбинской области, где встретились с работниками крестьянских хозяйств и предприятий агропромышленной сферы», - сообщили в пресс-службе.

В частности, в Кумтогайском сельском округе Иргизского района сенаторы ознакомились с ходом заготовки кормов на предстоящий зимний период крестьянскими хозяйствами, занимающимися овцеводством, разведением лошадей, крупного рогатого скота. На встречах с крестьянами обсуждались пути решения актуальных проблем сферы сельского хозяйства и предпринимательства. Мухтар Джумагазиев отметил, что по-прежнему актуальным для фермеров остается вопрос дефицита ветеринаров и получения качественной ветеринарной помощи.

C ходом строительства врачебной амбулатории ознакомились депутаты в селе Жылтыр Шалкарского сельского округа. Также они посетили лесохозяйственное учреждение, занимающееся высадкой саженцев саксаула для борьбы с опустыниванием и остановки движения песков. Сенатор Бауржан Каниев отметил чрезвычайную важность проводимых мероприятий по оздоровлению экосистемы региона.

Для обсуждения текущего состояния озера Шалкар, создающего микроклимат одноимённого города, депутаты встретились с представителями подрядной компании и ознакомились с работами по очистке подошвы озера Шалкар, которые начались в апреле текущего года.


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#Актюбинская область   #Сенат   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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