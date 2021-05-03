Дефицит ученических мест ожидается в Казахстане к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил планы касательно строительства школ по линии ГЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время дефицит ученических мест по республике составляет 243 тысячи, трехсменное обучение ведется в 137 школах. Согласно произведенному расчету к 2025 году ожидается дефицит ученических мест в количестве 474 тысяч мест, который формируется за счет активных демографических и миграционных процессов и естественного износа зданий. Однако, темп строительства государственных школ не соответствует темпам демографии и миграции населения», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Для решения вопроса дефицита мест, трехсменного обучения и аварийности школ требуется опережающее развитие социальной инфраструктуры.

«С целью избежание колоссальной одномоментной нагрузки на бюджет, реализация строительства больших современных школ планируется по модели ГЧП. В целях решения вышеуказанной проблемы акиматом города Нур-Султана осуществляется работа по новой модели строительства школ в рамках проекта ГЧП «Строительство и эксплуатация шести общеобразовательных школ в городе Нур-Султане», - сообщил зампремьера.

«На сегодня рабочие проекты строительства четырех из шести школ получили положительные заключения государственной вневедомственной экспертизы РГП «Госэкспертиза», согласно которым подтверждается соответствие требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Стоимость одной школы на 2 000 мест составляет в среднем 7,5 млрд тенге (в т.ч. оборудование – 1,8 млрд тенге)», - заключил Р. Скляр.



