Дефицит рабочих из-за пандемии испытывают стройкомпании – опрос МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более чем три четверти компаний (78%), занятых в строительной отрасли, заявляют о потребности в кадрах. Такие цифры озвучил на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате заместитель председателя нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В проведенном опросе приняли участие 24,5 тысячи бизнесменов.

«На сегодняшний день дефицит в рабочей силе уже отразился на строительной отрасли. На это отчасти повлияло закрытие государственной границы, что привело к остановке потока иностранной рабочей силы. Строительные компании заявляют о дефиците в рабочих кадрах с учетом изменения запланированных объемов строительства жилья в 2021 году в сторону увеличения на 2 млн кв. м, до 17,2 млн. кв. м. Только на жилищное строительство дополнительно необходимы около 80 тысяч человек. И это без учета потребности кадров, необходимых для строительства социальных объектов: школ, детсадов, больниц и так далее. 45% потребности приходится на города Нур-Султан и Алматы. Таким образом, восстановление экономики в первую очередь начинается в Нур-Султане и Алматы», - сказал Олжас Ордабаев.

Заседание Клуба прошло под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева и было посвящено тенденциям, задачам и перспективам казахстанской экономики в постпандемический период.

«Пандемия ускорила определенные процессы в мировой экономике и организации общественной жизни. Так, дистанционная работа, дистанционное обучение, цифровизация бизнеса, предоставление услуг и приобретение товаров через Интернет, бережное отношение к ресурсам и потреблению будут становиться неотъемлемой частью нашей жизни. Стратегия развития в постпандемический период должна учитывать эти и другие тенденции. Также в целом система образования должна рассматриваться как важная часть стратегии развития в постпандемический период, поскольку именно она обеспечивает промышленность и производственный сектор квалифицированными кадрами», - сказал Председатель Сената.

Подводя итоги обсуждения, Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что высказанные экспертами предложения и рекомендации найдут отражение в работе Парламента и будут приняты во внимание Министерством национальной экономики.