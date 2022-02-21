Дефицит пастбищных угодий: какие меры принимают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Вопрос снижения дефицита пастбищных угодий для нужд личных подсобных хозяйств обсудили сегодня на заседании в акимате Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата области Тимур Бисимбаев, в хозяйствах у жителей области насчитывается более 335 тысяч голов скота.

«Для выпаса скота в сельских населенных пунктах имеется 1 млн 294 тыс. гектаров пастбищных угодий. Потребность в пастбищах на имеющееся поголовье скота составляет, согласно расчетам, 2 млн 181 тыс. га, не хватает 887 тыс. га, — отметил Т. Бисимбаев. — Для снижения дефицита пастбищных угодий сельских населенных пунктов в 2021 году проведен ряд мероприятий».

Так, в прошлом году в южных районах снижен дефицит пастбищ на 331,7 тыс. га за счет земель запаса.

Также заключены меморандумы и соглашения между акиматами сельских округов и сельхозтоваропроизводителями о безвозмездном предоставлении своих пастбищных угодий для выпаса скота сельского населения. Это, по словам руководителя ведомства, позволило снизить дефицит пастбищ почти на 200 тысяч гектаров.

«Также использовались пастбищные и сенокосные угодья площадью 47,3 тыс. га на землях лесного фонда. Увеличены территории населенных пунктов на 9,1 тыс. га за счет прилегающих земель запаса. Всего за счет данных мероприятий в области снижен дефицит пастбищ на площади 587 тыс. га до 300 тыс. га», — пояснил Тимур Бисимбаев.

Вместе с тем акиматы районов и города Аркалыка планируют работы по резервированию земельных участков на землях госзапаса для использования пастбищных и сенокосных угодий. Это, как уверены в ведомстве, в некоторой степени удовлетворит нужды населения по содержанию личных подворий. В целом, общая предварительная площадь резервирования составляет более 320 тыс. га.