Дефицит пастбищ в 1,7 млн га испытывает Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области по состоянию на 2021 год имеется дефицит пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья на площади 1,7 млн га. Об этом на прошедшем брифинге рассказала руководитель отдела регулирования и координации земельных отношения управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Римма Карымсакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в Акмолинской области насчитывается 605 населенных пунктов, в которых, согласно данным похозяйственного учета, в личном подворье насчитывалось 811,4 тысяч голов сельскохозяйственных животных. По результатам расчета дефицита пастбищ, согласно предельно допустимой нормы нагрузки, в Акмолинской области по состоянию на 2021 год имеется дефицит пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья на площади 1,7 млн га.

«Предельно допустимая норма нагрузки рассчитывается по каждому региону отдельно и зависит от природной зоны, эколого-географической подзоны, типа пастбищ. По Акмолинской области установлена норма для КРС от 6,5 до 13,5 га, для овец и коз от 1,3 га для 2,7 га, лошадей от 7,8 га до 16,2 га. Согласно расчетам, дефицит в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья имеется во всех районах области», - отметила спикер.

По словам Р. Карымсаковой, из общего количества населенных пунктов 100-процентный дефицит пастбищный угодий наблюдается в семи районах: Аршалынском (в 32 населенных пунктах из 32), Егиндыкольском (в 12 из 12), Жаксынском (из 25 в 25), Зерендинском (из 79 в 79), Коргалжынском (из 18 в 18), Шортандинском (в 29 из 29), городе Степногорске (в 9 из 9). В остальных регионах дефицит наблюдается от 58 % и выше.

«Проведя анализ по площади общего дефицита, наибольшая площадь нехватки приходится на Ерейментауский район – 287,6 тысяч га, Зерендинский – 180,3 тысячи га, Целиноградский - 150,2 тысячи га, Буландынский -126, 3 тысячи га, Бурабайский - 104,7 тысяч га. Наименьшая площадь наблюдается в Сандыктауском районе – 15717 га, Егиндыкольском - 18 287 га, Астраханском районе - 24 488 га», - поделилась Р. Карымсакова

Для обеспечения личного подворья населения пастбищными угодьями в 2021 году был принят ряд мер. Так, при установлении границ населенных пунктов 33 тысячи га прилегающих земель запаса включены в границы населенных пунктов; изъято 2,1 тысяч га пастбищных угодий путем предоставления альтернативного земельного участка; расторгнуты договора в добровольном порядке на площади 0,7 тысяч га; для сенокошения и выпаса скота предоставлено физическим лицам 14,7 тысяч га; заключены договоры об использовании пастбищ населением с учреждением лесного хозяйства на площади – 13 тысяч га. Также закреплены за населенными пунктами 154,2 тысяч га пастбищных угодий для использования местным населением.

Кроме того, как было отмечено, для недопущения социальной напряженности, начиная с 2020 года одной из принимаемых мер являлось заключение меморандумов с сельхозтоваропроизводителями о совместном использовании земель. Акимами городов, сельских округов и поселков на 2022 год заключено 219 меморандумов на площадь 545,6 тысяч га.

«В период с 2018 – 2021 годы жалобы по вопросу нехватки пастбищных угодий поступали от граждан села Дамса Шортандинского района, Булакского, Чаглинского сельских округов Зерендинского района, села Оразак Целиноградского района, села Коргалжын Коргалжынского района. Проблемный вопрос решен путем договоренности с хозяйствующими субъектами по совместному использованию пастбищ. В настоящее время, учитывая изменения в январе текущего года статистических данных по количеству поголовья сельхозживотных в личном подворье, ведется работа по пересчету дефицита пастбищ», - отметила Р. Карымсакова.

Для решения проблемного вопроса акиматом области в центральные уполномоченные органы вносились предложения по совершенствованию земельного законодательства.

«Данный законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК. Этот вопрос находится на постоянном контроле управления и акимата области», - добавила Р.Карымсакова.