Дефицит мест в студенческих общежитиях Актобе сократят за счет ГЧП

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –360 койко-мест не хватает в студенческих общежитиях Актобе. Данный показатель в ближайшем будущем планируется сократить в два раза путем взаимодействия с ВУЗами и предпринимателями. Об этом заявили представители АО «Финансовый центр» на встрече с актюбинскими бизнесменами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Финансовый центр совместно с палатой предпринимателей Актюбинской области организовал информационную акцию в формате «RoadShow» с участием предпринимателей, представителей госорганов, фининститутов и учебных заведений. В ходе мероприятия инвесторов проконсультировали и презентовали им проект, разъяснив условия возмещения затрат для застройщиков.

По словам представителей АО «Финансовый центр» МОН РК, который выступает оператором данной программы, на сегодня по республике необходимо создать более 62 тысяч койко-мест для проживания студентов. Для решения этого вопроса разработан механизм размещения госзаказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях, который предполагает поэтапное возмещение инвестиционных расходов со стороны государства застройщику и широкое участие субъектов бизнеса в строительстве и реконструкции студенческих общежитий.

На встрече разъяснили, что застройщик-участник проекта строит объект за счет собственных средств, а после ввода в эксплуатацию в течение 6-8 лет за каждое фактически занятое место получает выплаты от государства. Инвестор также может получать дополнительный доход от коммерческих площадей, то есть на базе общежития можно открывать столовые, парикмахерские и другие объекты быта.

«Согласно условиям, строительство либо реконструкция объектов производится за счет собственных средств застройщика. При строительстве гарантируется размещение госзаказа после ввода объекта в эксплуатацию на ежемесячной основе в течение 6 лет, при реконструкции – в течение 8 лет. Выплаты производятся за факт проживания студентов. В течение первого года госзаказ выплачивается с учетом поправочного коэффициента, то есть, количество проживающих студентов умножается на два, но не больше проектной мощности. Размер выплат в текущем году по строительству составляет 195 МРП в год на одно койко-место, для города Алматы – 230 МРП, по реконструкции – 47 МРП в год на одно койко-место, для городов Астана и Алматы – 92 МРП», — сообщил заместитель директора департамента продвижения и внешних коммуникаций АО «Финансовый центр» Диас Джамбулов.

По информации начальника отдела развития человеческого капитала РПП Айнур Баймуратовой, с начала реализации программы – 2018 год, в Актюбинской области введено четыре общежития на 1 162 койко-мест.