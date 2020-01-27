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Дефицит масок в аптеках опровергли в Алматы

27 Января 2020 21:52
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Дефицит масок в аптеках опровергли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова опровергла факт дефицита масок в аптеках Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В частности, на сегодня на складе ТОО «Dolce» города имеется более 900 тыс. медицинских масок трёхслойных, на резинке, с угольным фильтром, почти 70 тыс. масок хирургических четырёхслойных, противожидковых, а также более 100 тыс. детских медицинских масок. Ежедневно запас масок пополняется. Так что ажиотаж из-за масок в городе просим не создавать...», - рассказала Марина Дурманова.

В настоящее время нет необходимости в приобретении населением города респираторной маски N 95. Заменой может послужить любая многослойная маска, при условии ее смены каждые три часа, подчеркнула она.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил , что в городе принимаются меры, соответствующие международным стандартам и рекомендациям ВОЗ по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Градоначальник подчеркнул, что в медучреждениях города имеется более 690 тысяч одноразовых масок и 1,3 млн масок в резерве. Аптеки города также обеспечены достаточным запасом лекарств и масок.


фото:kazday.kz
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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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