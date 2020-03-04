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Дефицит масок создан самим населением – заместитель главного санврача Алматы

4 Марта 2020 12:37
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Дефицит масок создан самим населением – заместитель главного санврача Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О дефиците медицинских масок по Алматы на пресс-конференции в акимате рассказали заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова и руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня запас масок действительно минимален, но они есть… Проводится ежедневный обзвон аптек, уточнение наличия масок. Также берутся данные от поставщиков и производителей масок. Дефицит масок создан самими нами, населением. О том, что маски применяются только в определенных случаях, наверное, знает каждый. То есть, если человек сам болеет и хочет оградить окружающих от себя…», - сообщила Асель Калыкова.

Она также добавила, что две недели назад был подписан меморандум по мониторингу по ценам на маски, но со вчерашнего дня мониторинг уже не проводится.

«Но так как ситуация с производством, поставками и реализацией масок в торговые сети очень плачевная, то данный меморандум отменен», - сказала Асель Калыкова.

Руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев заявил, что работа по устранению дефицита масок проводится на уровне Минздрава.

«На уровне Межведомственной правительственной комиссии проводится работа с производителями масок, чтобы они нарастили свои производственные мощности. Также проводится определенная работа с поставщиками сырья для того, чтобы расширить возможности производителей. Я думаю, эти меры приведут к тому, что маски появятся в достаточном количестве и в частных аптеках», - добавил он.

Ранее Тлеухан Абилдаев рассказал о принимаемых мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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