Дефицит кадров и устаревшая техника: в Минздраве назвали проблемы лечения онкобольных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что не во всех регионах станы онкологическая помощь оказывается равномерно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ажар Гиният, есть ряд ключевых проблем по оказанию медицинской помощи онкобольным, среди которых можно назвать низкую приверженность населения здоровому образу жизни.

«Курение, нездоровое питание влияют на развитие определенных форм рака. Часть населения неактивно проходит онкоскрининги в поликлиниках по месту жительства, что важно для ранней диагностики рака и выявления предопухолевых заболеваний», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Немаловажную роль в развитии онкологических заболеваний, как пояснила министр, играет и экология. Требуется усиление мер по охране окружающей среды и безопасности условий труда.

«Не во всех регионах равномерно оказывается онкологическая помощь из-за отсутствия доступности к медицинскому оборудованию для диагностики, лечения и кадрового обеспечения. Имеющиеся аппараты для лучевой терапии на 50% устарели. В Атырауской области применяется аппарат 1968 года выпуска. Отсутствуют аппараты в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской, Жетысуской и Кызылординской областях», - проинформировала глава Минздрава.

По ее словам, на лицо слабый уровень обеспеченности регионов диагностическим и лабораторным оборудованием. Отсутствуют аппараты КТ и МРТ в онкологических центрах Акмолинской, Костанайской, Кызылординской областей и Астаны. Ограничены возможности хирургического лечения (лапароскопического и интервенционного) из-за отсутствия соответствующей аппаратуры.

«Половина зданий онкологических центров не соответствует современным требованиям для установки радиологического и операционно-реанимационного оборудования. Есть дефицит кадров на всех уровнях оказания онкологической помощи. Необходимо обучение и подготовка специалистов по внедрению новых технологий диагностики и лечения, в том числе специалистов-физиков, химиков и инженеров в области медицины. Недостаточно развита собственная научная база, мало научных разработок в области современных технологий. Слабый уровень сервиса, низкий уровень эмпатии у медицинских работников к пациентам и их родственникам», - заявила глава ведомства.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила о планах по строительству в пяти регионах Казахстана новых онкологических центров. Онкоцентры появятся в Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях.