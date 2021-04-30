Дефекты на трассе Алматы - Хоргос сняли на видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Образовавшиеся дефекты на одном из участков бетонной трассы «Алматы-Шелек-Хоргос» обсуждают пользователи сети. Они призывают водителей быть бдительными. В АО «НК «QazAvtoJol» назвали причину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Instagram-пабликах появились видео, где на одном из участков трассы просело дорожное покрытие и появился небольшой бугорок. Проезжающие на высокой скорости автомобили буквально подпрыгивают при наезде на него.

«Будьте осторожны, у нас в Шелеке на бетонке. Предупредите близких и не только. Опасно. Машины летят, теряют управление», - говорит автор видео.









В пресс-службе АО «НК «QazAvtoJol» сообщили, что 29 апреля этого года на автодороге республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос»» возникли дефекты. В связи с резким повышением температуры воздуха на участке расширилось цементобетонное покрытие и поднялись бетонные плиты возле компенсационных швов.

«На участке выставлены временные дорожные знаки об ограничении скорости и проводятся комплексные работы совместно с сотрудниками УАП ДП Алматинской области. Вечером 29 апреля была создана комиссия по оперативному устранению причины появления пучины на стыке цементобетонного покрытия. На данный момент удалось понизить уровень пучин, однако будут проводиться работы по разрезу компенсационных швов. После завершения дорожных работ движение на участке будет восстановлено», - сообщили в ведомстве.