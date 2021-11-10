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Дефекты на сумму более 1,3 млрд тенге выявили в медучреждениях Алматы

10 Ноября 2021 12:24
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Дефекты на сумму более 1,3 млрд тенге выявили в медучреждениях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В медицинских учреждениях Алматы за 9 месяцев этого года было выявлено более 50 тысяч дефектов на сумму более 1,3 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале Фонда социального медицинского страхования по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя отдела мониторинга качества медицинских услуг, алматинского филиала Асем Манапбаевой, больше всего дефектов среди организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги. По этому виду медпомощи осуществлено снятие более чем на 80 млн тенге. В организациях оказывающих КДУ выявлено более 45 тысяч дефектов.

Также, 5,8 тысяч дефектов приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму более 1,2 млрд тенге. Наименьшее количество дефектов у поставщиков услуг ПМСП – нарушения на 60 млн тенге.

«Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», – говорит Асем Манапбаева.

Со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательной проверки и мониторинга.

Напомним, снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Медстрахование  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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