Дефекты медицинских услуг на 889 млн тенге выявлены в Алматы
По словам руководителя отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала Асем Манапбаевой, больше всего дефектов – среди организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги. По этому виду медпомощи осуществлены снятия более чем на 12,2 млн тенге, на основе выявленных восьми тысяч дефектов.
Также 4,6 тыс. дефектов приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 870,1 млн тенге. Наименьшее количество дефектов у поставщиков услуг первичной медико-санитарной помощи – нарушения на 7,5 млн тенге.
«Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», – сказала Асем Манапбаева.
Со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательной проверки и мониторинга. За пять месяцев экспертами филиала ФСМС по Алматы был выявлен 71 случай фактически не оказанных услуг на сумму 1,6 млн тенге на основании поступивших жалоб от населения. Данные случаи выявлены в рамках мониторинга амбулаторно-поликлинической помощи и сняты с оплаты, применены штрафные санкции.
Также в 25 случаях неподтверждены факты оказания медицинской помощи на уровне стационарной и стационарзмещающей помощи на сумму 13,4 млн тенге. Важно отметить, что снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.