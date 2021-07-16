Дефекты медицинских услуг на 889 млн тенге выявлены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам мониторинга качества и объема услуг за пять месяцев этого года фонд медстрахования выявил в медицинских учреждениях Алматы более 10 тысяч дефектов на сумму около 889 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала Асем Манапбаевой, больше всего дефектов – среди организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги. По этому виду медпомощи осуществлены снятия более чем на 12,2 млн тенге, на основе выявленных восьми тысяч дефектов.

Также 4,6 тыс. дефектов приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 870,1 млн тенге. Наименьшее количество дефектов у поставщиков услуг первичной медико-санитарной помощи – нарушения на 7,5 млн тенге.

«Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», – сказала Асем Манапбаева.

Со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательной проверки и мониторинга. За пять месяцев экспертами филиала ФСМС по Алматы был выявлен 71 случай фактически не оказанных услуг на сумму 1,6 млн тенге на основании поступивших жалоб от населения. Данные случаи выявлены в рамках мониторинга амбулаторно-поликлинической помощи и сняты с оплаты, применены штрафные санкции.





Также в 25 случаях неподтверждены факты оказания медицинской помощи на уровне стационарной и стационарзмещающей помощи на сумму 13,4 млн тенге. Важно отметить, что снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.