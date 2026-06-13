Дефект дорожного покрытия выявили на трассе «Шымкент — граница Узбекистана»

На автодороге «Шымкент — граница Узбекистана» проводятся профилактические работы на бетонном покрытии, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

В ходе мониторинга состояния автомобильных дорог сотрудники Туркестанского областного филиала ТОО «ҚАЖсервис» выявили дефект цементобетонного покрытия на 718-м км автомобильной дороги республиканского значения KZ13-03 «Шымкент — граница Республики Узбекистан (п/п Жібек жолы)» по направлению Шымкент — Сарыагаш.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дальнейшего развития дефекта на участке оперативно организованы профилактические работы. Специалистами проводится обследование состояния покрытия, а также принимаются необходимые меры по восстановлению проезжей части.

Фото: КазАвтоЖол

На месте выставлены соответствующие дорожные знаки, безопасность движения обеспечивается дорожными службами. Водителей просят соблюдать скоростной режим, требования временных дорожных знаков и быть внимательными при проезде данного участка.

В АО «НК «ҚазАвтоЖол» отметили, что в летний период дорожными службами на постоянной основе проводится мониторинг цементобетонных покрытий на республиканских трассах. Такие профилактические мероприятия позволяют своевременно выявлять возможные дефекты, оперативно принимать меры и обеспечивать безопасный проезд для участников дорожного движения.

Ранее на платном участке автомобильной дороги «Тараз — Шымкент» международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай» была возобновлена фиксация нарушений средней скорости движения транспортных средств.