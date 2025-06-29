Дед и внук ушли под воду вместе с машиной в Актюбинской области

25 июня стало известно, что мужчина 1959 года рождения вместе с несовершеннолетним внуком выехал из села Кудыксай на автомобиле Toyota Hilux в направлении местности Бозжыр и не вернулся. Поисковые работы были организованы незамедлительно — с привлечением водолазного расчёта ДЧС.

26 июня в 19:30 при обследовании русла реки Орь, недалеко от села Кудыксай, спасатели обнаружили автомобиль. На глубине 2,5 метра, в четырёх метрах от берега, водолазы извлекли тела мужчины и ребенка. Также из воды подняли машину.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ДЧС Актюбинской области напоминает жителям о необходимости соблюдения мер безопасности у водоёмов и при передвижении по труднодоступной местности. В случае ЧС — звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось, что мать и сын утонули в реке в Алматинской области.