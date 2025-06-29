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    18:11, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Дед и внук ушли под воду вместе с машиной в Актюбинской области

    В Хромтауском районе завершились поисково-спасательные работы, начатые после исчезновения местного жителя и его внука, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

    спасатели
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    25 июня стало известно, что мужчина 1959 года рождения вместе с несовершеннолетним внуком выехал из села Кудыксай на автомобиле Toyota Hilux в направлении местности Бозжыр и не вернулся. Поисковые работы были организованы незамедлительно — с привлечением водолазного расчёта ДЧС.

    26 июня в 19:30 при обследовании русла реки Орь, недалеко от села Кудыксай, спасатели обнаружили автомобиль. На глубине 2,5 метра, в четырёх метрах от берега, водолазы извлекли тела мужчины и ребенка. Также из воды подняли машину.

    Обстоятельства трагедии устанавливаются.

    ДЧС Актюбинской области напоминает жителям о необходимости соблюдения мер безопасности у водоёмов и при передвижении по труднодоступной местности. В случае ЧС — звоните по номеру 112.

    Ранее сообщалось, что мать и сын утонули в реке в Алматинской области.

    Теги:
    ДЧС Актюбинская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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