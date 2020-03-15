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Дебют Шавката Рахмонова в UFC отменен в связи с пандемией
15 Марта 2020 13:11
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дебют казахстанского бойца Шавката Рахмонова в UFC отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил его менеджер Саят Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«К сожалению, из-за ситуации с вирусом турнир в Лондоне переносится в США. Так как у Шавката нет рабочей визы, его бой отменяется. Об этом мне сообщили час назад, Шавкат об этом узнал в аэропорту», - написал в своем Instagram Абдрахманов.
Напомним, дебютный поединок первого казахстанского бойца, подписавшего контракт с UFC летом прошлого года, намечался на 21 марта в Лондоне в рамках Fight Night 171. Его соперником был поляк Бартош Фабински.
Ключевые слова: Спорт, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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