Дебют Шавката Рахмонова в UFC отменен в связи с пандемией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дебют казахстанского бойца Шавката Рахмонова в UFC отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил его менеджер Саят Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, из-за ситуации с вирусом турнир в Лондоне переносится в США. Так как у Шавката нет рабочей визы, его бой отменяется. Об этом мне сообщили час назад, Шавкат об этом узнал в аэропорту», - написал в своем Instagram Абдрахманов.

Напомним, дебютный поединок первого казахстанского бойца, подписавшего контракт с UFC летом прошлого года, намечался на 21 марта в Лондоне в рамках Fight Night 171. Его соперником был поляк Бартош Фабински.