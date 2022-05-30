30 Мая 2022 23:14

Дебют Казахстана во Всемирной гимназиаде выдался отличным - вице-премьер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов встретился с победителями и призерами Всемирной XIX летней гимназиады. В мероприятии приняли участие представители центральных и местных государственных органов, выдающиеся мастера спорта и школьники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

«Республика Казахстан во Всемирной гимназиаде участвует впервые. Несмотря на это, дебют выдался отличным», — отметил вице-премьер.

По его словам, такой результат стал возможным благодаря поддержке Главы государства в развитии детско-юношеского спорта.

В соревновании приняли участие 234 ученика от Казахстана. Наша команда из 70 стран заняла призовое третье место. Молодые спортсмены завоевали 86 медалей, из них 33 золотых, 32 серебряных и 21 бронзовая. Всего наши спортсмены заняли призовые места в 13 дисциплинах.

«Этот успех стал возможным благодаря нескольким факторам. В стране на сегодняшний день функционирует свыше 480 детских и юношеских спортивных школ, где занимаются 386 тыс. спортсменов. Также активно развиваются детские клубы. Сейчас открыто 138 клубов. Решаются вопросы обеспечения спортивными инструкторами в селах», — отметил Е. Тугжанов.

В текущем году в 1833 села были направлены высококвалифицированные специалисты. До 2025 года число сел со спортивными инструкторами увеличится до 3,5 тыс. В школах функционирует свыше 49 тыс. спортивных секций. Также проводится национальная школьная лига, где участники состязаются в 10 видах спорта. В Казахстане с недавних пор проводятся зимние и летние гимназиады среди школьников.

Заместитель Премьер-Министра поблагодарил родителей участников за достойное воспитание детей. Он отметил важную роль тренеров и учителей, а также коллектив спортивных и иных школ, которые воспитали в наших победителях чемпионский дух. Е. Тугжанов пожелал юным спортсменам в будущем прославить Казахстан на Олимпийских играх.

Е.Тугжанов отметил, что в 2024 году юбилейная 20-я Всемирная гимназиада пройдет в Бахрейне. Со стороны Правительства РК будет оказана полная поддержка для подготовки школьников.