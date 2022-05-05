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Дебюрократизацию госаппарата обсудил Президент РК с Алиханом Байменовым
5 Мая 2022 14:29

Дебюрократизацию госаппарата обсудил Президент РК с Алиханом Байменовым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихана Байменова. Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о современных процессах в государственном управлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены пути эффективной реализации Указа Главы государства о дебюрократизации государственного аппарата. Особое внимание было уделено методам противодействия коррупции в системе управления, а также модернизации процесса непрерывного повышения квалификации и совершенствования профессиональных навыков государственных служащих.

Президенту рассказали об основных направлениях международного сотрудничества в сфере государственной службы. Кроме того, речь шла о возможностях, которые открывает применение лучших зарубежных практик в работе госаппарата.


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