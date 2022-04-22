Дебюрократизация госаппарата отразится на жизни казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошлой неделе Глава государства подписал указ о дебюрократизации госаппарата. О том, как будет проходить этот процесс, читайте в интервью заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Айгуль Шаимовой аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Айгуль Амантаевна, Глава государства в своем первом выступлении после январских событий отметил критическую необходимость дебюрократизации госаппарата. Буквально за три месяца был подготовлен и подписан одноименный указ. Почему Президент придает этому вопросу такое важное значение?

- Феномен бюрократии присущ любому государству со времен шумерской цивилизации. По сути, бюрократия – это административные процедуры, обеспечивающие все основные функции государства - от управления до предоставления государственных услуг. Однако, когда она становится тотальной, это чревато значительными негативными последствиями для общества и, в целом, для развития страны.

Как отметил в своем Послании Глава государства, чрезмерная бюрократизация серьезно тормозит развитие страны. «Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть своего существования», - сказал Президент. Негативные проявления бюрократии порождают коррупцию и протекционизм, застой и псевдоактивность, а также подавляют инициативность. Граждане и бизнес вынуждены тратить время и средства на излишние и неоправданные бюрократические проволочки, которые, в том числе, провоцируют бизнес уходить «в тень». Все это отдаляет госаппарат от общества, его потребностей и запросов, а также смещает фокус работы с достижения практической реализации поставленных задач на формирование отчетов ради отчетов. В результате население слышит одно, а видит другое. Это объясняет низкий уровень доверия общества к власти, что, в свою очередь, ограничивает экономическое развитие страны и усиливает риски социальной напряженности.

В этом году Глава государства объявил комплекс политических и экономических реформ, главной целью которых является реальное повышение качества жизни и уровня доходов населения. Ее достижение напрямую зависит от качества и эффективности работы госаппарата. Поэтому указ по дебюрократизации имеет важное значение для качественной реализации реформ и в целом для имплементации принципов «Слышащего государства».

- Айгуль Амантаевна, что предусматривает указ и как будет проходить процесс дебюрократизации.

- Лейтмотивом документа является концентрация деятельности госорганов на реализации их непосредственных задач «служения народу». Указ включает конкретные меры, которые должны разгрузить госаппарат от излишней рутины, отчетов и регламентов, повысить их ответственность и самостоятельность.

Дебюрократизация госаппарата будет осуществляться на основании пяти основных принципов - это приоритет сущности над формой; цифровизация по умолчанию; управленческая ответственность; непрерывное совершенствование и оптимальность регламентации.

- Можно подробнее о каждом из этих принципов. Что они из себя представляют и как будут внедряться на практике?

- Первый принцип дебюрократизации – приоритет сущности над формой. Здесь речь идет о том, что госаппарат должен сменить акценты в своей работе с «имитации бурной деятельности» на достижение осязаемых результатов на практике.

К сожалению, сама бюрократическая система была выстроена таким образом, что чиновники большую часть своего времени вынуждены тратить на соблюдение многочисленных регламентов, правил и согласований, а также на участие в совещаниях. Дополнительным сдерживающим фактором в достижении результатов является и тот факт, что зачастую реализация одного полномочия возложена на несколько госорганов, которые работают разрозненно и не нацелены на выработку совместных мер.

К примеру, за водоснабжение внутри населенного пункта отвечает акимат, а за подведение водной инфраструктуры к селу – центральный госорган. Соответственно, если они будут планировать деятельность в отрыве друг от друга, то населенный пункт может так и остаться без воды. При этом в случае выполнения только одним из них своей задачи, в отчетах будет указано, что село обеспечено водой. В результате руководство страны будет считать, что водоснабжение установлено и заявлять об этом, а население будет негодовать от «вопиющей неправды». Для решения этого противоречия и предусматривается реализация мер по воплощению на практике первого принципа дебюрократизации.

Госаппарат должен быть вовлеченным в проблемы и потребности общества и бизнеса, быстро и эффективно принимать необходимые решения и претворять их в жизнь. Теперь главный приоритет в работе госаппарата - конкретика и измеримость, то есть реальный результат, обеспечивающий практическое решение вопроса.

- Что понимается под принципом «цифровизация по умолчанию»?

- Цифровизация - это повсеместный и глобальный тренд. Сегодня технологии позволяют максимально автоматизировать взаимодействие как в повседневной жизни и бизнесе, так и в госаппарате. Пандемия ускорила этот процесс. Мы увидели, что можно значительно экономить время и средства в работе, учебе, взаимодействии с госорганами.

Как неоднократно подчеркивал Глава государства цифровизация имеет огромный потенциал в борьбе с коррупцией и бюрократизмом. Еще в начале «нулевых» была поставлена задача – перейти на безбумажный документооборот. Однако, до сих пор документы формируются как в электронном формате, так и на бумажном носителе. Например, при нормотворчестве установлено требование формировать проекты нормативных актов в информационной системе, а также собирать «живые» визы на бумаге. Или при оказании госуслуг сохраняется альтернатива ее предоставления в электронном и бумажном виде. Между тем, развитие цифровых технологий набирает обороты. Поэтому для реализации этого принципа предусмотрен целый блок мер.

Немаловажным является и то, что для оцифровки процессов требуется их пересмотр, что однозначно повлечет за собой оптимизацию и устранение дублирования и ненужных элементов. Например, в рамках нормотворчества предусматривается отказ от бумажных носителей. Вводится такой инструмент, как «согласование по умолчанию» проектов нормативных актов.

Сейчас, если у госоргана даже нет замечания к проекту, он обязан письменно ответить разработчику. Теперь такая необходимость исключается. Это значительно сократит затраты рабочего времени на подготовку таких ответов и разгрузит госорганы.

Новеллой станет исключение межведомственных запросов по предоставлению данных. Теперь каждый госорган обязан размещать данные и информацию на своих сайтах. При этом, ответственность за их актуальность и корректность несет первый руководитель. По нашим расчетам, только это сэкономит треть рабочего времени служащих, которое сейчас затрачивается на соответствующую переписку.

Также все виды отчетов будут систематизированы в единой информационной системе. Теперь госорганам не нужно будет искать в разрозненных источниках необходимые данные, все они будут аккумулироваться в одной системе.

В целом, все указанные и другие предусмотренные указом меры будут стимулировать госорганы к обеспечению безбумажной среды и смещать акцент на цифровой формат взаимодействия. Это также снизит нагрузку на бюджет. Так, указом поручено сократить бюджетные расходы на канцелярскую бумагу и сопряженные с ней товары в 3 раза.

В целом отмечу, что цифровизация ставит главной целью не потребности «цифровой государственной машины» и конкретных госорганов, а клиентоориентированность и интересы граждан.

- Управленческая ответственность, как именно она будет подниматься?

- Не секрет, что текущая система госаппарата выстроена таким образом, что должностные лица избегают ответственности и стараются не подписывать документы, особенно, которые связаны с финансовыми вопросами, бюджетными средствами. Для этого они начинают искать основания. Если не находят, то одной из наиболее распространенных альтернатив является подстраховка ответами других госорганов либо решениями коллегиальных органов. В результате начинается сбор подписей «на всякий случай», часть из которых вовсе не нужна. Как говорится: «коллективная ответственность влечет коллективную безответственность». Поэтому в целях повышения ответственности и обеспечения автономности первых руководителей вводится принцип управленческой ответственности. Он будет реализован посредством ряда мер. Так, сегодня, если у госоргана нет законодательно закрепленных полномочий, то он не может издавать приказы по неурегулированным вопросам. На закрепление компетенции на практике могут уходить годы.

Особенно остро мы столкнулись с этим вопросом в период пандемии, когда от госорганов требовалось оперативное принятие решений. Однако, ввиду отсутствия у них установленной компетенции реализация этой задачи становилась возможной только после внесения соответствующих изменений, как в закон, так и подзаконные акты.

Зачастую, даже при условии срочности, на это затрачивается свыше трех месяцев, что приводит в отдельных случаях к утрате актуальности принимаемых мер. Поэтому указом госорганы для оперативного реагирования на актуальные вызовы, наделяются правом принятия правовых актов без внесения изменений в законы.

Может появиться вопрос: что, если госорган возьмет на себя ответственность и профинансирует сферу, по которой у него отсутствует функционал? Не возникнет ли вопрос об ответственности? Такие вопросы мы избежим, поскольку правовую оценку законности действий госорганов. можно дать посредством возложенных на них задач.

- Непрерывное совершенствование - что подразумевает этот принцип?

- Непрерывное совершенствование предусматривает формирование и поддержание такой организационной культуры госаппарата, которая стимулирует сокращение бюрократии, системный пересмотр и оптимизацию внутренних процедур и процессов. Крайне важно, чтобы госслужащий, будучи проводником реформ, активно вовлекался в выработку актуальных мер.

Почему этого не происходит сегодня? Ответ прост. В госаппарате не изжит стереотип «инициатива наказуема». Здесь сразу на ум приходит притча о муравье, который начинал индивидуальную работу, а потом трансформировался в целую корпорацию с различными правилами и отчетами. Когда команда поняла, что слишком много процессов, решили провести аудит и исключить излишние звенья. В результате лишним в системе оказался муравей – основатель компании. Эта притча ярко характеризует бюрократический аппарат. Ему присущи чрезмерный контроль, установление строгих правил, бюрократизация процессов, низкая инициативность и низкая индивидуальная ответственность. Такой уклад сказывается на всей деятельности. Поэтому указом предусмотрен блок мер по реинжинирингу бизнес-процессов.

В первую очередь, Глава государства поручил провести тотальную ревизию всех поручений, находящихся на контроле в Администрации Президента и пересмотреть внутренние процессы. Как говорил Махатма Ганди «если хочешь изменить мир, будь этим изменением». Администрация Главы государства начинает изменения с себя, направив посыл нижестоящим уровням управления.

Также оптимизации подвергнутся бюджетный и нормотворческий процессы. Причем для последнего направления предусмотрены определенные меры, но они не являются исчерпывающими. В ходе проработки перечень мер, требующих совершенствования, будет расширен.

Кроме того, будет оптимизирован перечень документов, которые формируются в деятельности госаппарата. Сегодня он состоит из свыше одной тысячи наименований. Планируется значительная его оптимизация. Чтобы реинжиниринг бизнес-процессов проходил более эффективно, служащие будут нацелены на постоянную оптимизацию своей деятельности. Ведь чем больше операционных процессов будет усовершенствовано, тем больше времени можно уделять отраслевым вопросам.

- И, наконец, пятый принцип – оптимизация регламентации, что понимается под ним?

- Сегодня госаппарат реализует свыше 35 тыс. функций. Тогда как в 2015 году их число составляло примерно 4,5 тыс. Это свидетельствует о том, что ежегодно количество функций государственных органов увеличивается. Подобная ситуация связана с требованием закона о регламентации каждого процесса. В результате, каждое новое требование, в том числе регуляторное приводит к значительному увеличению количества функций, но содержание работы от этого не меняется. В связи с этим, устанавливается требование о недопущении введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований.

В целом, указ не сугубо внутренний документ госорганов, он предусматривает меры по улучшению взаимодействия с гражданами. В частности, у граждан появляется возможность внести лепту в развитие страны и совершенствования деятельности госаппарата. Для этого вводится онлайн-платформа, на которую каждый желающий может направить свои предложения. Их рассмотрением будет заниматься наше Агентство совместно с другими госорганами.

- Как дебюрократизация отразится на жизни граждан нашей страны?

- В первую очередь, сократится количество бюрократических проволочек, все, так называемые, процессы «государство-бизнес» и «государство-гражданин» будут максимально оптимизированы и оцифрованы. Это в значительной степени сократит временные и финансовые издержки граждан.

Госаппарат станет более эффективным, компактным и оперативным, а главное клиентоориентированным и соответствующим принципам «слышащего государства». Это отразится на более качественной и полноценной проработке запросов и удовлетворении потребностей населения в общественных благах и услугах.

- Спасибо за интервью!





Рабига Нурбай