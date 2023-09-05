Дебатный турнир на трех языках прошел в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Творческая, интеллектуальная, активная молодежь, владеющая несколькими языками – будущее современного Казахстана. На востоке страны студенты вузов приняли участие в дебатах, где обсудили актуальные вопросы полиязычия, его значение в развитии общества. В ходе турнира ребята блеснули знанием трех языков. Дискуссия велась на казахском, русском и английском. Традиционное мероприятие прошло в рамках Дня языков народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

В дебатном турнире приняли студенты ВКТУ им.Д.Серикбаева и ВКУ им.С.Аманжолова. По словам председателя РОО «Ассамблея жастары ВКО» Равиля Юнусова, интеллектуальная игра подобного формата при поддержке Ассамблеи проводится только в ВКО.

«Для нас стало традицией ежегодное проведение дебатов на трех языках в рамках празднования Дня языков. В ходе турнира мы имеем возможность лучше узнать, изучить государственный и другие языки. К тому же, я думаю, этот формат вызовет интерес к изучению языка у молодежи. В нашем Доме дружбы каждый желающий имеет возможность изучать государственный, английский языки, а также языки этносов, представленных в АНК. Для этого действуют бесплатные курсы», – рассказал Равиль Юнусов.

Сами участники дебатов уверены, в эпоху глобализации полиязычие – требование времени.

«Сейчас ни у кого уже не возникает вопрос, нужно ли знать другие языки. На мой взгляд, это очень важно для характера, карьеры человека и сказывается в целом на формировании ценностей. Изучая языки, ты по-новому смотришь на жизнь, развиваешься, становишься более креативным и объективным. Однако, как сказал поэт Кадыр Мырзалиев, «знай все языки, свой уважай», давайте знать и уважать свой родной язык! – сказала участница турнира Аяна Заканова.

Студенты, принявшие участие в дебатах, получили ценные призы и благодарственные письма.