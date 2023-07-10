DDoS атаки, кибербезопасность и искуственный интеллект – кто и как защищает Казахстан от хакеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информационная безопасность становится для казахстанцев такой же необходимостью, как вода, солнце и воздух. Без соблюдения правил кибербезопасности, личные данные граждан могут оказаться в нехороших руках. Эксперты в области IT рассказали, как отражают атаки на казахстанских пользователей Сети, передает МИА «Казинформ».



«Государственная техническая служба» (далее – ГТС) была создана в апреле 2008 года как РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций агентства по информатизации и связи». Позднее она была реорганизована в РГП «Государственно-техническая служба». На сегодняшний день ГТС является успешным технологическим ядром «Киберщита Казахстана». Киберщит в целом практически выстроен. У нас в стране это эшелонированная система безопасности не только государственной информационной системы, но и всей информационной системы Республики Казахстан.

Учитывая то, что информационные технологии сейчас бурно развиваются, ГТС уделяет внимание разработке собственных систем безопасности. В частности, можно сказать, что «Скан.кз» разработанный нашими сотрудниками на сегодняшний день успешно используется и он позволяет в течение 9 часов просканировать весь казахстанский сегмент системы Сети интернет, где находятся более 150 тысяч доменных имен. Найдя эти уязвимости, мы сразу информируем владельцев этих ресурсов для того, чтобы они закрыли те или иные уязвимости. При необходимости ГТС оказывает содействие в их закрытии», - рассказал председатель правления АО «Государственная техническая служба» Аскар Жунисбек.

По мнению, председателя Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслана Абдикалипова, работа по выявлению кибер-угроз кропотлива и бесконечна, так как цифровые технологии не стоят на месте.

«Эта работа на самом деле такая кропотливая, планомерная и она бесконечна. Фактически эту работу никогда нельзя будет завершить, потому что любой рост, любое развитие связаны с совершенствованием, а любое совершенствование всегда в себе таит какие-то положительные моменты, так и какие-то угрозы. Именно эти угрозы должна выявить «Государственная техническая служба» и дать рекомендации, как их устранить, а в будущем мы видим - она должна занимать более активную роль и предотвращать эти угрозы. В рамках киберщита появилось 37 специализированных частных предприятий, которые занимаются кибербезопасностью - это так называемые СОК-центры, это позволяет нам планомерно развивать конкуренцию у частного и государственного сектора», - отмечает Р. Абдикалипов.

Между тем, Казахстан становится привлекательным для хакеров благодаря всецелому развитию экономики страны.

«Казахстан становится все больше лакомым кусочком для хакеров – это связано с тем, что происходит такое бурное развитие страны, то есть появляется все больше и больше денег, растет цифровизация, и чем больше цифровизация, тем больше всего вытащишь информации, если это все взломаешь. Есть, например, взломщики сейфов, и есть разработчики и все время существует эта борьба, и к сожалению, взломщики сейфов идут на шаг впереди. Если говорить здесь про роль ГТС, то она является ядром, которому остальные компании сообщают об инцидентах и хорошо, что в стране есть организация, которая является связующим звеном между бизнесом и которая может помочь все это организовать», – считает президент Объединения юридических лиц «ЦАРКА» Олжас Сатиев.

Стоит отметить, что ежедневно система «Киберщит Казахстана» отражает порядка 1 млн кибератак.

«Наша система ежедневно отражает порядка 1 млн атак, нацеленных на казахстанский сегмент Сети интернет. К примеру, если взять известные атаки вирусов, то благодаря киберщиту ни один казахстанский ресурс не пострадал, они все были отражены. Могу привести пример, были атакованы ряд сайтов СМИ, которые пострадали в результате DDoS атак, но после обращения к нам эти атаки были отражены. В 2022 году было внедрено легитимное программное обеспечение, и злоумышленники занимались кражей государственных информационных систем, эта информация накапывалась и соответственно направлялась в заранее заданный ресурс», - говорит Жунисбек.

Не стоит забывать, что каждая новая технология несет как добро, так и зло.

«Сейчас появился тренд на искусственный интеллект, так как хакеры тоже творческие люди и могут использовать искусственный интеллект, чтобы давать ему задачи искать уязвимости в какой-то стране. Пока тебя не взломают, ты не знаешь, ты безопасен или не безопасен. Мы каждый день сталкиваемся и каждый день наших граждан пытаются атаковать, своровать их деньги и прочее. В Казахстане сейчас сталкиваются с таким хабом кибербезопасности, что мы свою экспертизу расширяем и за пределы страны», - отмечает О.Сатиев.

Это лишь малая часть невидимой работы, которую осуществляет «Государственная техническая служба», 24/7 отражая кибератаки, обеспечивая кибербезопасность информационного пространства Казахстана и покой граждан страны.