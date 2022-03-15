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ДЧС: Ситуация с паводками в Туркестанской области - стабильная

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Марта 2022, 01:43
ДЧС: Ситуация с паводками в Туркестанской области - стабильная

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева обсудили противопаводковую ситуацию в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

По словам заместителя начальника ДЧС Э. Сарыбаева, ситуация с паводками в регионе стабильная и находится под постоянным контролем. Все противопаводковые мероприятия ведутся согласно разработанному плану.

Для предотвращения наводнений в Туркестанской области очищено от мусора 680 рвов и каналов (более 1200 км). В наличии у служб имеется 61500 мешков с песком и 482 тонны инертного материала.

На случай паводка от органов местной исполнительной власти и ДЧС противостоять стихии готовы 2065 человек, 400 единиц техники, 6 катеров и 294 мотопомпы.

По прогнозу Казгидромета на март, месячная сумма осадков в регионе составляет на равнинах - 17- 69 миллиметров, в горах - 70 - 103 миллиметра.

Скорость ветра 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха - от +5 до +16 градусов.

Для безопасного пропуска паводковых вод с 21 февраля по 20 марта утвержден специальный план, по которому проводятся противопаводковые мероприятия.

Ежедневно ведется мониторинг водного режима водохранилищ и рек.

На данный момент водохранилища области в среднем наполнены на 45-50%, имеется достаточно объема для приема паводковых вод.

На совещании было отмечено, что несмотря на плановую готовность, расслабляться нельзя. Природа может повести себя неожиданно в любой момент.

В этой связи Умирзак Шукеев поручил акимам районов, городов и экстренным службам быть бдительными и уделять особое внимание обеспечению безопасности.

Туркестанская область   Акимат   Паводок   МЧС  
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