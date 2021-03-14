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ДЧС Шымкента предупредил о приостановлении движения по нескольким маршрутам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Марта 2021, 13:47
ДЧС Шымкента предупредил о приостановлении движения по нескольким маршрутам

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с предварительным штормовым предупреждением в Туркестанской области, жителей города Шымкент предупредили о приостановлении движения по нескольким маршрутам, передает МИА «Казинформ» со сылкой на Департамент по ЧС города Шымкент.

13 марта 2021 года в 13:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (метель, ухудшение видимости) приостановлено движение для всех видов транспорта по направлению Сузакский район, на автодороге областного значения КХ-56 «Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган» в части 39-76 КХ, город Кентау;

на автодороге областного значения КХ-56 «Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган» в части 76-124 КХ;

в 18:00 часов Сузакский район, на автодороге областного значения КХ-2 «Уланбел-Созак-Екпинды» в части 603-643 ВК;

в 19:00 ч. КХ-190 областного значения в части 36-90 км а/д «Кентау-Туркестан-Шаульдер-Торткуль»;

с 22:25 ч. 2095 км трассы М-32 республиканского значения «Самара-Шымкент». (г.Туркестан) 2057 КХ. (Кызылординская область), в связи с ухудшением погодных условий (метель, ухудшение видимости).

Выезд по указанным маршрутам запрещен. В целях соблюдения мер безопасности будьте осторожны, не выезжайте по указанным маршрутам, говорится в распространенном предупреждении.


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