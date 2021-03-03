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ДЧС: Паводковая ситуация в Туркестанской области стабильная

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Марта 2021, 04:14
ДЧС: Паводковая ситуация в Туркестанской области стабильная

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Паводковая ситуация на территории Туркестанской области находится под строгим контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На сегодня приток воды в русло реки Сырдарья умеренный. Каналы, идущие от реки, не представляют опасности для населенных пунктов. Об этом сообщил руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Нургали Жунусов на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

Всего в регионе расположено 40 водохранилищ, также нет и заброшенных водоемов. Сейчас наполняемость Шардаринского водохранилища составляет - 77%, а Коксарайского водохранилища - 37%.

«Проведены работы по исследованию дамб в населенных пунктах, расположенных на территории реки Сырдарья. Все водоемы и речные воды находятся под ежедневным контролем сотрудников департамента. В период весеннего паводкоопасного сезона в департаменте приведены в готовность 284 единицы личного состава и 34 единицы техники, 12 единиц лодок и 35 единиц мотопомп»,- сказал руководитель департамента.

Также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают жителей строгом соблюдении мер пожарной безопасности. С начала года на территории области зарегистрировано 59 фактов пожаров. В результате нанесен материальный ущерб в размере 143 млн 370 тысяч тенге.


Туркестанская область   Паводок   МЧС  
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