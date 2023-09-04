ДЧС обратился к жителям Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4 сентября в горах Алматы ожидается временами сильный дождь, гроза, град, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» сообщает, что 4 сентября в горах ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду.

ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями, а при шквалистом усилении ветра призывает соблюдать следующие меры безопасности:

- ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

- нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.