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    17:50, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ДЧС обратился к жителям Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4 сентября в горах Алматы ожидается временами сильный дождь, гроза, град, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» сообщает, что 4 сентября в горах ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду.

    ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями, а при шквалистом усилении ветра призывает соблюдать следующие меры безопасности:

    - ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

    - если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

    - находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

    - нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

    - смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.


    Теги:
    Алматы ДЧС Погода для mail.ru
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