ДЧС Нур-Султана предупредил о рисках возгорания сухой травы в дачных массивах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть дачных массивов в Нур-Султане заросла сухой растительностью, что повышает риски распространения пожара. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, противопожарное состояние дачных массивов оставляет желать лучшего. В большей степени территория дачных массивов заросла сухой растительностью, и есть участки, которые вплотную примыкают к зарослям камыша, что при возникновении возгорания может привести к быстрому распространению пожара и уничтожению личного имущества граждан», - сказал он во время пресс-конференции в акимате.

В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендовал районным акиматам организовать субботники, направленные на очистку на территории дачных массивов от сухой растительности и зарослей камыша. При необходимости будут создаваться противопожарные разрывы, минерализованные полосы.

В целях профилактики и предупреждения пожаров сотрудники ДЧС проводят агитационно-разъяснительную работу среди собственников жилых домов и дачных участков. С начала пожароопасного периода агитацией охвачено более 3 тыс. человек в 10 дачных обществах.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает придерживаться простых правил, в частности быть осмотрительным в обращении с любыми источниками открытого огня, сжигать отходы и тары в специально отведенных для этих целей местах и под контролем обслуживающего персонала. Кроме того, жителям частного сектора следует позаботиться об уборке придомовых территорий. Находясь на природе, нельзя бросать горящие спички и окурки. Cпасатели призывают не допускать игр детей со спичками и с огнем, не использовать на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводить костры и не сжигать мусор вблизи строений. Разжигать костер можно только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, необходимо затушить костер водой или забросать землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Нельзя оставлять стеклотару и разбитое стекло. Начинающийся пожар нужно тушить водой, пучками веток лиственных деревьев длиной до 2-х метров или забросать землей.