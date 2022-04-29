ДЧС Нур-Султана предупредил о рисках возгорания сухой травы в дачных массивах
«К сожалению, противопожарное состояние дачных массивов оставляет желать лучшего. В большей степени территория дачных массивов заросла сухой растительностью, и есть участки, которые вплотную примыкают к зарослям камыша, что при возникновении возгорания может привести к быстрому распространению пожара и уничтожению личного имущества граждан», - сказал он во время пресс-конференции в акимате.
В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендовал районным акиматам организовать субботники, направленные на очистку на территории дачных массивов от сухой растительности и зарослей камыша. При необходимости будут создаваться противопожарные разрывы, минерализованные полосы.
В целях профилактики и предупреждения пожаров сотрудники ДЧС проводят агитационно-разъяснительную работу среди собственников жилых домов и дачных участков. С начала пожароопасного периода агитацией охвачено более 3 тыс. человек в 10 дачных обществах.
Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает придерживаться простых правил, в частности быть осмотрительным в обращении с любыми источниками открытого огня, сжигать отходы и тары в специально отведенных для этих целей местах и под контролем обслуживающего персонала. Кроме того, жителям частного сектора следует позаботиться об уборке придомовых территорий. Находясь на природе, нельзя бросать горящие спички и окурки. Cпасатели призывают не допускать игр детей со спичками и с огнем, не использовать на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводить костры и не сжигать мусор вблизи строений. Разжигать костер можно только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, необходимо затушить костер водой или забросать землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Нельзя оставлять стеклотару и разбитое стекло. Начинающийся пожар нужно тушить водой, пучками веток лиственных деревьев длиной до 2-х метров или забросать землей.