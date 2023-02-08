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ДЧС Астаны не проводит сбор добровольцев для отправки в Турцию

8 Февраля 2023, 17:47
ДЧС Астаны не проводит сбор добровольцев для отправки в Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте по ЧС Астаны опровергли информацию о том, что столичный ДЧС проводит набор добровольцев для отправки в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны поступает информация о том, что столичный ДЧС проводит сбор добровольцев для отправки в Турцию и дальнейшего оказания помощи. В свою очередь, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», - прокомментировали в пресс-службе столичного ДЧС.

В департаменте проинформировали о том, что на сегодняшний день 40 казахстанских спасателей, укомплектованные необходимым спасательным оборудованием, уже находятся в Турции, в городе Газиантеп. Также дополнительно 60 спасателей из числа опытных специалистов, кинологов, медиков Центра медицины катастроф прибудут сегодня для оказания помощи ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

В связи с этим в столичном ДЧС просят граждан доверять только официальным источникам.


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