ДЧС Астаны задействовал дроны и технику для контроля водоемов

В период купального сезона Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны организовал ежедневное патрулирование водоемов и проведение профилактической работы среди населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС города, к патрулированию ежедневно привлекаются 20 человек личного состава, в том числе 10 военнослужащих войсковой части 52859, шесть сотрудников отряда по охране особо важных объектов и четыре спасателя Оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны.

Кроме того, задействованы четыре единицы техники, шесть плавательных средств, один квадроцикл и три беспилотных летательных аппарата.

В случае возникновения происшествий спасатели незамедлительно принимают меры по спасению граждан, оказанию первой помощи и передаче пострадавших бригадам скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что четыре платных и один бесплатный пляж будут работать в Астане.