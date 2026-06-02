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    ДЧС Астаны задействовал дроны и технику для контроля водоемов

    В период купального сезона Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны организовал ежедневное патрулирование водоемов и проведение профилактической работы среди населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДЧС Астаны задействовал дроны и технику для контроля водоемов
    Фото: акимат Алматинской области

    Как сообщили в ДЧС города, к патрулированию ежедневно привлекаются 20 человек личного состава, в том числе 10 военнослужащих войсковой части 52859, шесть сотрудников отряда по охране особо важных объектов и четыре спасателя Оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны.

    Кроме того, задействованы четыре единицы техники, шесть плавательных средств, один квадроцикл и три беспилотных летательных аппарата.

    В случае возникновения происшествий спасатели незамедлительно принимают меры по спасению граждан, оказанию первой помощи и передаче пострадавших бригадам скорой медицинской помощи.

    Ранее стало известно, что четыре платных и один бесплатный пляж будут работать в Астане.

    Казахстан Лето Купальный сезон Общество Спасатели
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор