Даже Париж и Нью-Йорк топит: ситуацию с залповыми ливнями прокомментировали в Астанагенплане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора «Астанагенплан» Еркебулан Файзуллаев прокомментировал ситуацию с залповыми ливнями в Астане. По его словам, такая ситуация происходит по всему миру. Даже Париж и Нью-Йорк топит. Он также отметил, что буквально вчера выпала месячная норма осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В генплане до 2035 года у нас предусмотрено водоотведение. То есть, охватить весь город ливневой канализацией. На сегодняшний день необходимо до 2025 года построить 7 очистных сооружений и дополнительно до 2035 года еще 7 очистных сооружений. По ливневке связано с тем, что только идет 70% охвата. До 2025 года нам нужно построить 7 очистных. Так как город будет еще развиваться. Это позволит обеспечить надежное водоотведение ливневой канализации», - прокомментировал ситуацию с залповыми ливнями Еркебулан Файзуллаев на обсуждении генерального плана столицы.

По его словам, проблема в том, что нормативная документация заложена с советских времен. То есть, устаревшая.

«Вчера выпала месячная норма осадков. Такие изменения происходят по всему миру. Мы обсуждали. Париж топило, Ньй-Йорк топило, меняется климат. Нам нужно делать новые расчеты, потому что идут залповые сбросы. Система не справляется», - добавил он.