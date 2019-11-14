«Дай позвонить»: в Алматы бродяга обманом завладевал чужими телефонами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –22-летний алматинец подозревается в том, что путем обмана и злоупотребления доверием завладевал чужими смартфонами и продавал их, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –22-летний алматинец подозревается в том, что путем обмана и злоупотребления доверием завладевал чужими смартфонами и продавал их, передает корреспондент МИА «Казинформ».





По сообщению ДП Алматы, любитель легкой наживы ныне задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«Этот молодой безработный мужчина вел бродяжный образ жизни, обитая в основном в букмекерских конторах, работающих круглосуточно, где, кстати, наливают бесплатный чай. Обедал он в мечетях. Судя по всему, такой образ жизни и подвел парня к преступному добыванию денег. При том, что у него есть и дом, и родители. В букмекерских конторах он знакомился с клиентами этих заведений и входил в их доверие, рассказывая различные «трогательные» истории. Далее под предлогом того, что, якобы, его жена сейчас болеет и ей нужно позвонить, просил у собеседника телефон на звонок и скрывался в неизвестном направлении. На деле никакой супруги у него нет», - информировал начальник Управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов.

По его словам, мошенник продавал телефоны своих жертв в разы ниже рыночной цены. После задержания гр. Е. признался в совершении двух аналогичных преступных эпизодов.

«Однако не исключаем, что потерпевших может быть больше. В этой связи мы призываем граждан, пострадавших от преступных деяний этого человека, связаться с нами по следующим номерам телефонов: 298-53-02; 8-707-515-47-35; 8-701-852-60-94», - отметил А. Турсынбетов.