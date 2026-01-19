Давление газа снизилось из-за морозов в селах на юге Алматинской области

Как сообщили в акимате Талгарского района, временное снижение давления газа связано с резким понижением температуры воздуха и повышенным потреблением топлива.

По данным акимата, недостаточное давление газа зафиксировано в населенных пунктах Туздыбастау, Талдыбулак, Бельбулак.

В настоящее время компанией ТОО «Тауекел Н Алгабас» проводятся работы по увеличению подачи газа и регулировке параметров во всех газовых шкафах на территории района. Работы ведутся в штатном режиме.

— Дополнительно сообщаем, что для решения проблемы с нехваткой газа в сетях направлено официальное письмо с просьбой о разрешении на временное подключение газопровода среднего давления диаметром 108 мм, проложенного по улице Ракишева в село Бесагаш, находящегося на балансе АО «QazaqGaz Aimaq», — сообщили в районном акимате.

Параллельно ведутся работы по переподключению газовых сетей на трубопровод диаметром 108 мм.

На месте задействованы 12 аварийных бригад и 9 бригад по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Ситуация находится под контролем, отметили в акимате Талгарского района.

