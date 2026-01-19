РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:35, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Давление газа снизилось из-за морозов в селах на юге Алматинской области

    В Талгарском районе, расположенном в южной части Алматинской области, временно снизилось давление газа в ряде населенных пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт газопровода
    Фото: пресс-служба акимата Жамбылского района

    Как сообщили в акимате Талгарского района, временное снижение давления газа связано с резким понижением температуры воздуха и повышенным потреблением топлива.

    По данным акимата, недостаточное давление газа зафиксировано в населенных пунктах Туздыбастау, Талдыбулак, Бельбулак.

    В настоящее время компанией ТОО «Тауекел Н Алгабас» проводятся работы по увеличению подачи газа и регулировке параметров во всех газовых шкафах на территории района. Работы ведутся в штатном режиме.

    — Дополнительно сообщаем, что для решения проблемы с нехваткой газа в сетях направлено официальное письмо с просьбой о разрешении на временное подключение газопровода среднего давления диаметром 108 мм, проложенного по улице Ракишева в село Бесагаш, находящегося на балансе АО «QazaqGaz Aimaq», — сообщили в районном акимате.

    Параллельно ведутся работы по переподключению газовых сетей на трубопровод диаметром 108 мм.

    На месте задействованы 12 аварийных бригад и 9 бригад по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Ситуация находится под контролем, отметили в акимате Талгарского района.

    Напомним, в Костанае произошел пожар в двухквартирном частном доме. Спасатели МЧС вынесли из горящей зоны газовый баллон объемом 50 литров.

    Теги:
    Газопровод Акимат Алматинская область Газ
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают