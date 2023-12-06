Давку в одной из школ Кокшетау прокомментировал Марат Ахметжанов

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов прокомментировал давку учащихся в одной из школ Кокшетау. По словам главы региона, именно с этой школы началась проверка всех остальных социальных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Именно в этой школе, к сожалению, за летний период они должны были закончить все ремонтные работы. Но в период учебного процесса работы продолжались и часть переходов были закрыты. Это несовместимо с безопасностью школьников и создало негативное явление, которое облетело все соцсети. С этой школы начал проверку всех остальных строительных объектов, проводящих в дошкольных, школьных учреждениях, социально-бытовых объектов. В Акмолинской области трехсменное обучение ушло в историческое прошлое. Надеемся, что оно не вернется, потому что до конца года еще будут введены учебные заведения, школы, — прокомментировал Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

По словам акима Акмолинской области, в рамках реализации проекта «Комфортная школа» в Акмолинской области планируется построить за два года 18 школ, 9 из них начаты в этом году.

— Мы думаем, что в рамках этого проекта будет минимизирован дефицит ученических мест. Школы должны соответствовать новым требованиям. Акмолинская область — один из таких динамично растущих по численности. Это нас радует. Значит, в области идет прирост населения, новые молодые казахстанцы рождаются. Для нас было большое счастье, что 20-ти миллионная жительница родилась именно в нашей области. Все это вселяет определенную уверенность, что люди переезжают в Акмолинскую область, — добавил Марат Ахметжанов.

Напомним, 8 сентября в социальных сетях распространилось видео, на котором была запечатлена давка учащихся в стенах школы-гимназии 1 города Кокшетау.