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Давка в алматинской школьной раздевалке: гардероб убрали после инцидента

10 Февраля 2020 15:32
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Давка в алматинской школьной раздевалке: гардероб убрали после инцидента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Давку в школьном гардеробе, в результате которой один из учеников получил травму, сняли на видео в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео, в котором слышны крики детей, появилось в Facebook . Его автор утверждает, что в итоге задавили ребенка, сломав ему ногу. Инцидент произошел в школе гимназии №5 вечером 7 февраля после занятия.

Как пояснила исполняющая обязанности директора гимназии Сауле Жумабекова, перелома у пострадавшего мальчика не было. Он учится в пятом классе. В школе ему оказали первую медпомощь.

«У нас гардероб общий. Это случилось после пятого урока в районе 18:00. Все дети начали толкать друг друга, когда открыли гардероб. В результате на пятиклассника упал другой старшеклассник, и тот мальчик получил растяжение связок. Вызвали его родителей и скорую. Ему наложили гипс на две недели, сейчас он дома. Живет возле школы. Уже сходили к нему. С ним все в порядке», - сказала и.о. директора.

Она отметила, что это первый такой случай в школе. Родители пострадавшего мальчика к учебному заведению претензий не имеют.

Сауле Жумабекова добавила, что когда-то раздевалку сделали общей из-за большого количества учеников, но ее уже убрали и все гардеробы расставили по кабинетам. Родители остались довольны этим решением.

По словам и.о. директора, в данной гимназия, которая является смешанной, учатся 2257 детей, хотя она рассчитана всего на 860 человек.


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Ключевые слова: Алматы, Образование, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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