Давайте проявим единство и силу нашего великого народа - ректор КазНМУ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин выразил соболезнования родным умерших от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 13 июля, Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева, объявлен днем национального траура по умершим от коронавируса казахстанцам.

«В этот день мы должны почтить память тех, чьи жизни забрала КВИ и сплотиться для нанесения решительного удара по распространению вируса. К сожалению, болезнь не отступает и продолжает забирать жизни наших родных, отцов, матерей, братьев и сестер. Вирус не щадит никого. Несмотря на все усилия по защите медиков, люди в белых халатах тоже стали жертвами Covid-19. Преклоняю колени и голову перед моими умершими коллегами, а также теми медиками, которые несмотря на смертельную опасность, продолжают стоять на передовой борьбы с КВИ. Вы - настоящие герои! Выражаю глубокие соболезнования родным умерших от коронавируса. Наша задача сделать так, чтобы их смерти не оказались напрасными. Необходимо сплотиться в одну цель – безоговорочная победа над болезнью», - сказал ректор.

По словам ректора, Президент в своем обращении ответил на главные роли о вопросы населения. Обеспечение лекарствами больниц и аптек будет восстановлено в ближайшие дни. Количество ПЦР-анализов и тестирования на наличие КВИ значительно увеличится, будут работать передвижные лаборатории, в том числе и в сельской местности. Планируется развернуть еще несколько сотен коек для госпитализации больных КВИ.