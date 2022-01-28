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Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента – Касым-Жомарт Токаев

28 Января 2022 15:37
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Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не забывать заслуги Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, Нурсултан Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства. В середине 90-х годов началась работа по юридическому оформлению границ, которая завершилась ее делимитацией и демаркацией. Это достижение имело стратегически важное значение для безопасного функционирования нашего государства», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно – и за рубежом, и в Казахстане.

«В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы Независимости Казахстан вышел на передовые позиции в центрально-азиатском регионе по всем экономическим показателям. Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента. В конце концов надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.


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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Политические партии   #Первый Президент - Елбасы   #Политика   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Анеля Касымова

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