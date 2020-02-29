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Давайте дождемся решения суда - Президент РК о деле Мухтара Джакишева
29 Февраля 2020 15:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал дело вокруг бывшего главы «Казатомпром» Мухтара Джакишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Данный вопрос находится исключительно в компетенции суда. Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым», - отметил Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу Informburo.kz.
С полным текстом эксклюзивного интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева порталу Informburo.kz можно ознакомиться здесь.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Суды, Судебный процесс,
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