Давайте дождемся решения суда - Президент РК о деле Мухтара Джакишева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал дело вокруг бывшего главы «Казатомпром» Мухтара Джакишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный вопрос находится исключительно в компетенции суда. Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым», - отметил Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу Informburo.kz.

С полным текстом эксклюзивного интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева порталу Informburo.kz можно ознакомиться здесь.