Давать оценку деятельности КГД я не уполномочен - глава Минюста о публикации ИИН физлиц

Министр юстиции РК Азамат Ескараев прокомментировал вопрос публикации ИИН физлиц, получающих иностранное финансирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Давать оценку действиям Комитета госдоходов я не уполномочен. Я, единственно знаю, что это в соответствие у нас с действующим налоговым законодательством проводится соответствующая работа по сбору информации в отношении лиц, получающих финансирование со стороны иностранных государств, - сказал Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов.

Представители СМИ дополнительно поинтересовались у главы минюста: «Каковы будут последствия для тех, кто указан в этом списке?»

- Изначально в законодательстве закладывалась норма, что лица, которые получают это финансирование со стороны иностранного государства, должны предоставлять соответствующую отчетность в налоговый орган. То есть, это у нас законодательно прописано – требование, что ты сдаешь отчетность в налоговый орган, если ты получаешь соответствующие средства со стороны иностранного государства, то есть это у нас четко и прозрачно прописано, - заявил министр.

Отметим, что в министерстве юстиции состоялось заседании Межведомственной комиссии по вопросам законотворческой деятельности.

Напомним, вчера Комитет госдоходов МФ РК опубликовал информацию об организациях и физических лицах, получающих иностранное финансирование с указание БИН и ИИН.

Отметим, что в министерстве юстиции проходит заседании Межведомственной комиссии по вопросам законотворческой деятельности.