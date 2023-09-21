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    12:40, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Давать оценку деятельности КГД я не уполномочен - глава Минюста о публикации ИИН физлиц

    минюст
    Фото: МИА "Казинформ"

    Министр юстиции РК Азамат Ескараев прокомментировал вопрос публикации ИИН физлиц, получающих иностранное финансирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Давать оценку действиям Комитета госдоходов я не уполномочен. Я, единственно знаю, что это в соответствие у нас с действующим налоговым законодательством проводится соответствующая работа по сбору информации в отношении лиц, получающих финансирование со стороны иностранных государств, - сказал Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов.

    Представители СМИ дополнительно поинтересовались у главы минюста: «Каковы будут последствия для тех, кто указан в этом списке?»

    - Изначально в законодательстве закладывалась норма, что лица, которые получают это финансирование со стороны иностранного государства, должны предоставлять соответствующую отчетность в налоговый орган. То есть, это у нас законодательно прописано – требование, что ты сдаешь отчетность в налоговый орган, если ты получаешь соответствующие средства со стороны иностранного государства, то есть это у нас четко и прозрачно прописано, - заявил министр.
    Отметим, что в министерстве юстиции состоялось заседании Межведомственной комиссии по вопросам законотворческой деятельности.

    Напомним, вчера Комитет госдоходов МФ РК опубликовал информацию об организациях и физических лицах, получающих иностранное финансирование с указание БИН и ИИН.

    Отметим, что в министерстве юстиции проходит заседании Межведомственной комиссии по вопросам законотворческой деятельности.

    Теги:
    Минюст
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