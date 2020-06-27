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Даурен Абаев вручил премии и гранты Президента РК в области СМИ

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Июня 2020, 12:23
Даурен Абаев вручил премии и гранты Президента РК в области СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе торжественной церемонии первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев зачитал поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с профессиональным праздником работников СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Ваши публикации и сюжеты отражают переживания и чаяния людей, их мысли и мнения, устремления и надежды. Вы держите руку на пульсе происходящего в обществе, всегда находясь среди народа. Ваш труд вносит большую лепту в реализацию концепции «слышащего государства». Кроме того, благодаря своим профессиональным знаниям и навыкам, вы содействуете вхождению нашей страны в число передовых и развитых государств мира», - говорится в поздравлении.

Президент в своем приветствии особо остановился на роли средств массовой информации во время пандемии, когда журналистам пришлось не покладая рук трудиться наряду с представителями здравоохранения и правоохранительных органов.

Затем Даурен Абаев поздравил лауреатов премий и обладателей грантов, творческие коллективы, получившие благодарности Главы государства.

«Уверен, имеется прямая корреляция между процентом граждан, носящих маски и процентом вашего эфирного времени, отведенного коронавирусом. Не в последнюю очередь по этой причине Глава государства на последнем онлайн-форуме «Biz birgemiz» отдельно выделил журналистов наряду с врачами, полицейскими и волонтерами в качестве героев в борьбе с пандемией. Я очень хорошо знаю, что вы сегодня работаете в непростых условиях. Выполняя самые разные редакционные задания, вы рискуете не только своим здоровьем, но и здоровьем родных и близких. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за ваш непростой труд, пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия. Пусть творческое вдохновение, энтузиазм никогда не покидают вас, а все намеченные планы реализуются», - сказал Даурен Абаев в ходе церемонии.

Распоряжением Президента Республики Казахстан премии присуждены Даурену Куатову – главному редактору газеты «Қазақ әдебиеті», Дархану Кыдырали Куандыкулы – председателю правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», Серику Сарыбаю – директору телеканала «Жетысу», Александру Трухачеву – шеф-редактору отдела аналитических программ канала «Хабар».

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Гранты вручены Альбине Ашим – корреспонденту национального телеканала «QAZAQSTAN», Макпал Мадияровой – корреспонденту отдела аналитических программ телеканала «Хабар», Маржан Нурушевой – редактору-телеведущей телеканала «Semei», Жандосу Смайлову – выпускающему редактору информационного агентства «Азаттық рухы».

Благодарность Президента объявлена творческим коллективам республиканских газет «Ана тілі», «Казахстанская правда», международного информационного агентства «Казинформ», Мангистауского областного филиала национального телеканала «QAZAQSTAN».

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Благодарственные письма от имени Главы государства направлены во все регионы страны, где они будут торжественно вручены отличившимся журналистам.


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