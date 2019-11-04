Даурен Абаев: С 2022 года планируется поднять вопрос строительства арендного жилья для молодежи в остальных регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2022 года планируется поднять вопрос строительства арендного жилья для молодежи в остальных регионах Казахстана. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году 3 тыс. квартир будут предоставлены работающей молодежи сроком на 5 лет в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Предполагаемая арендная плата не превысит 15 тыс. тенге. При этом площадь жилья будет не менее 40 квадратных метров», - сказал Даурен Абаев.

Он также напомнил, что прием заявок в городе Нур-Султане стартует уже сегодня. А в Алматы уже собрано свыше 200 заявок. В течение трех лет будет выдано 9 тыс. таких квартир.

«Для того чтобы реализация данной меры не воспринималась молодежью как сигнал к миграции в города республиканского значения, одним из критериев является постоянное проживание в городе в течение как минимум двух последних лет. Но в то же время, в случае вашей поддержки, планируется поднять вопрос строительства арендного жилья для молодежи в остальных регионах страны, начиная с 2022 года», - отметил министр.

Кроме того, Даурен Абаев поделился, что в ведомстве инициируют поправки в плановый бюджет 2021 года, согласно которым не менее половины расходов будут направлены на строительство доступного арендного жилья для молодежи и обеспечение ее трудовой занятости.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 ноября начинается прием заявок арендных квартир для работающей молодежи.

Арендное жилье для работающей молодежи предоставляется на 5 лет без права выкупа и без права продления. Ежемесячная плата составит в пределах от 5 до 15 тыс. тенге.

Напомним, выступая на церемонии открытия Года молодежи 23 января 2019 года, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил строить в крупных городах – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – не менее 1 тыс. квартир в год для работающей молодежи.

Министерством информации и общественного развития РК было объявлено о выдаче 3 тыс. квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Акция стартовала в июле этого года.