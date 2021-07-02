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Даурен Абаев прокомментировал позицию Президента относительно борьбы с коррупцией

Автор:  
Индира Марат
2 Июля 2021, 13:16
Даурен Абаев прокомментировал позицию Президента относительно борьбы с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в авторской программе Александра Трухачева прокомментировал высказывание Главы государства Касым-Жомарта Токаева о своем видении борьбы с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Если тот или иной госслужащий совершил преступление по ошибке, не имея на то злого умысла, то к этому госслужащему не стоит применять уголовную ответственность. Это заявление президента взбудоражило общественность. Что вы можете сказать по этому поводу? - спросил ведущий Александр Трухачев.

- Чтобы внятно и доступно объяснить позицию государства в этом вопросе мне, к сожалению, придется говорить очевидные вещи. Сегодня власть со всей ясностью дает себе отчет в том, что мы имеем дело с серьезным снижением качества госуправления. Мы понимаем, что, как в центре, так и на местах происходят управленческие ошибки системного характера, - заявил Абаев.

По его словам, основная проблема заключается в том, что любой чиновник работает в определенной системе заданных координат, из-за которой госслужащему приходится действовать строго по регламентам.

«Чаще всего эти параметры выставлены так, что будь ты трижды нобелевским лауреатом, рано или поздно ты все равно превратишься в классического чиновника, который закопался в груде бумаг и отчетов», - отметил первый замруководителя Администрации.

Даурен Абаев считает, что поручение Президента – это один из первых шагов по изменению параметров системы госуправления. Инертность, безынициативность и банальный страх госслужащего за допущение малейшей ошибки приносит стране ущерб больший, чем сама коррупция.

В пример Абаев привел пик пандемии лета прошлого года, когда нужно было действовать быстро, но вместо этого, по его словам, госслужащим приходилось следовать формальностям, на которые уходило время.

«Только после прямого вмешательства Президента процесс принятия решения ускорился. Поверьте, бороться с коррупцией никто не перестанет. Наоборот, все усилия, которые тратились на проверку должностных ошибок, всей этой бюрократии – все эти силы будут брошены на реальную коррупцию», - заключил Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев.


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