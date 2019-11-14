Даурен Абаев прокомментировал инициативу проверки денежных переводов казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал инициативу проверки денежных переводов казахстанцев посредством банковских приложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько я знаю, по этому вопросу сейчас вообще нет четкой конкретики. Могу только сказать, что физические лица не должны переживать по этому поводу. Никто не собирается взимать каких-либо комиссий за денежные переводы. И министр финансов сегодня об этом сделал однозначное заявление. Здесь не может быть никаких двояких трактований», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

По его словам, наличие такой повестки – это результат большой работы по переводу экономики на безналичные платежи.

«Года 3-4 назад таких объемов переводов или платежей через банковские карты у нас в стране не было. Сегодня особенно в крупных городах, и это хорошо, объем наличности сократился. Все перешло в транзакции. Конечно, это радует, потому что это повышает прозрачность нашей экономики», - подчеркнул глава ведомства.

Но в то же время, отметил Д. Абаев, беспокойство Минфина тоже объяснимо.

«Сейчас клиенты магазинов, парикмахерских расплачиваются напрямую с карты на карту продавца. Таким образом, сумма сделки не учитывается для исчисления налога. Вроде бы мелочи, но если взять масштабы всей страны, масштабы всех этих операций, которые растут, наши фискальные органы начинают задавать вопросы по этому поводу. Это их работа, и они должны решить эту проблему. Но заявление руководства Минфина дает гарантии того, что это будет сделано продуманно и без ущерба для простых граждан», - заключил министр.

Ранее была озвучена инициатива Министерства финансов РК по внедрению проверок денежных переводов казахстанцев посредством банковских приложений. Сегодня заместитель Премьер-М

инистра-министр финансов РК Алихан Смаилов успокоил соотечественников, заявив, что проверки не коснутся физических лиц. Кроме того, налоги за переводы взиматься не будут.