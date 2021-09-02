Даурен Абаев: Президент задал главный вектор – развитие массового и детского спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент задал главный вектор – развитие массового и детского спорта. Так считает первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства уже высказался по поводу Олимпиады. Высказался очень емко: «Результат олимпийской команды не соответствует спортивному потенциалу нашей страны». И думаю, все согласны с этим утверждением», – сказал Д.Абаев.

По его мнению, легче всего будет кого-то уволить, что-то реорганизовать и тогда все успокоятся. Но система подготовки спортсменов будет работать по-прежнему.

«Сейчас задача стоит другая: провести работу над ошибками, проанализировать все процессы в этой сфере. Кстати, главный вектор Президент уже задал – это развитие массового и детского спорта. На это и будем ориентироваться. То есть, самое важное – обеспечение доступности спортивной инфраструктуры в городе и на селе, вовлечение как можно большего числа детей в бесплатные спортивные секции. Конечно, нужна подготовка квалифицированных тренеров и инструкторов. Также, конечно, будет проделана большая аналитическая и ревизионная работа. Она будет находиться на прямом контроле Касым-Жомарта Кемелевича. Забегая, может быть, вперед, скажу, что Президент планирует осенью провести большое совещание по спорту. Естественно, обо всех нововведениях по спорту общественность будет информирована», – сообщил Даурен Абаев.