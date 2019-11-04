Даурен Абаев предложил обучать врачей и учителей волонтерству за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев предложил обучать врачей и учителей волонтерству за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проведем Год волонтера, и на его основании сделаем анализ, после чего озвучим конкретные законодательные инициативы. В США, если человек набирает максимальный балл на тестировании, это не является гарантией того, что он поступит. Обязательно будут смотреть на его общественную деятельность, спортивные достижения, на все это смотрят в совокупности. Мы, наверное, обязательно к этому придем», - сказал на Даурен Абаев на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, это очень важный вопрос.

«Поэтому мы решили в этом году делать не просто Год волонтера, просто давать и давать. Мы решили пойти в этом случае по конкретным проектам, мы хотим сделать лица проекта. У нас будет конкретный проект по образованию. Он не будет расплывчатым, мы будем просить студентов высших учебных заведений, чтобы они ездили в села и подтягивали талантливую молодежь. То есть поступление, ЕНТ и т.д. Через многие такие вещи мы будем делать это», - отметил министр.

Кроме того, глава ведомства указал на необходимость развивать и международное сотрудничество в данном направлении.

«Почему бы нашим врачам, учителям не поехать в зарубежные страны и не набраться там такого практического опыта? На год, на два, может быть, даже на три. Наши врачи могли бы поехать. Это все будет сказываться, эти истории, успехи, когда волонтерство будет сказываться», - заключил Д. Абаев.

Напомним, 27 августа 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера». Объявляя 2020 год Годом волонтера, Глава государства обозначил его основные цели: расширить участие граждан, особенно молодежи, студентов и учащихся в добровольческой деятельности, привить им навыки активной жизненной позиции. Это важная составляющая часть нашей работы по укреплению гражданского общества.